Sonae distingue legado com criação do Belmiro de Azevedo Learning Centre

Belmiro de Azevedo nos primeiros dias da sua carreira na fábrica de laminados da Efanor, que hoje integra o universo da Sonae Indústria. © D.R.

A Sonae decidiu distinguir o legado de Belmiro de Azevedo, batizando com o seu nome o espaço dedicado à educação e formação no Sonae Campus, a sede do grupo na Maia.

O Belmiro de Azevedo Learning Centre inclui também o Belmiro de Azevedo Auditorium, numa área total de 500 metros quadrados e capacidade para 300 pessoas, dedicada à valorização pessoal e profissional dos colaboradores das empresas do grupo.

O objetivo é prestar tributo ao legado do empresário na liderança da Sonae e realçar os valores e princípios que incutiu na empresa e que continuam a ser centrais no seu ADN, diz o grupo português em comunicado

Na nota é sublinhado que a área da educação e formação foi uma preocupação constante para Belmiro de Azevedo, que sempre promoveu o investimento nas pessoas, proporcionando aos colaboradores acesso às melhores escolas de gestão nacionais e internacionais, bem como à criação de uma escola interna que continua a servir os mais de 50 mil colaboradores.

Para Paulo Azevedo, presidente da Sonae, "o presente mais valioso que recebemos de Belmiro de Azevedo para as nossas empresas foi o forte conjunto de valores, nomeadamente a responsabilidade ética e social, bem como a ambição, inovação, empreendedorismo, liderança, educação, rigor ou independência que associamos imediata e diretamente ao seu caráter e personalidade. São estes valores e crenças que nos impulsionam a intensificar a nossa ação em tempos de mudança e incerteza, e são eles que nos dão confiança para enfrentar os desafios que todos os dias enfrentamos."

Para promover e perpetuar estes valores no seio das empresas Sonae, garantindo que os mesmos são transmitidos às gerações futuras de colaboradores, foi também inaugurada uma estátua do empresário na entrada do Sonae Campus. A obra do escultor alemão Bernd Stöcke foi inspirada numa fotografia que mostra Belmiro nos primeiros dias da sua carreira na fábrica de laminados da Efanor, hoje no universo da Sonae Indústria.

A preocupação de Belmiro de Azevedo extravasou as fronteiras da Sonae, tendo conduzido à criação de um think thank dedicado à Educação e ao surgimento do Colégio Efanor, que é hoje líder no ranking das escolas em Portugal.