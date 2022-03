Sonae está a "lutar" para que não falte produto nem haja aumento de preços

Cláudia Azevedo, CEO do grupo Sonae. © D.R.

A Sonae está empenhada em assegurar que não há disrupções nas cadeias de fornecimento às lojas alimentares Continente e, em simultâneo, em evitar que os consumidores sejam confrontados com subidas dos preços dos produtos.

"Não podemos garantir" que não haja aumentos, o contexto atual "está muito incerto, mas nós estamos a lutar por isso", disse esta quinta-feira, Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, na conferência de apresentação dos resultados de 2021 do grupo.

Nesta matéria, lembrou que "o custo de energia afeta toda a gente" e que tem que ser encontrada uma solução. "Não faz sentido que 50% do custo da energia sejam impostos" e isso "estar a prejudicar toda a gente".

Segundo adiantou, "toda a cadeia de valor vai ter de absorver algum choque", "não pode tudo passar para o consumidor final". Dentro da Sonae e para mitigar a subida de preços, a estratégia passará pelas promoções e pelos produtos de marca própria.

A gestora, que se apresentou na conferência vestida com as cores da bandeira da Ucrânia, frisou, mais de uma vez no evento, que não há sinais que apontem para problemas de abastecimento. "Não temos nenhum sinal que aconteça falta de produto na prateleira".

O racionamento do óleo de girassol (cada cliente pode comprar no máximo seis garrafas) é uma medida para evitar o açambarcamento, justificou. Como disse, "não chamaria a isso de racionamento, temos muito óleo nos armazéns, é mais moldar a procura". E voltou mais uma vez a sublinhar que nos armazéns da Sonae "não falta nada e não planeamos que falte".

100% nacional

Relativamente aos cereais, produto no qual a Ucrânia tem uma posição de destaque nas importações de Portugal, Cláudia Azevedo defendeu que "há sítios alternativos para ir buscar esses cereais", como o Brasil e os Estados Unidos. Na sua opinião, se a Europa comprar em bloco, como fez com as vacinas para a covid-19, isso "ajuda" na resolução do problema.

Neste capítulo dos cereais, o grupo avançou que 100% do trigo das padarias do Continente é nacional, fruto de uma parceria com 26 produtores no Alentejo.

Cláudia Azevedo está confiante de que serão encontradas soluções para o aprovisionamento das lojas. "Não sabemos se isto vai durar seis meses, um ano, se vai acabar depois de amanhã, o que posso garantir é que vamos encontrar uma solução na Sonae".

O grupo Sonae fechou o exercício de 2021 com um volume de negócios superior a sete mil milhões de euros, um crescimento de 5,3% face ao ano precedente. O resultado líquido atingiu os 268 milhões de euros, bem acima dos 71 milhões registados no ano anterior e um recorde dos últimos oito anos.