Sonae IM lidera ronda de 4 milhões de financiamento da Sellforte

A Sonae IM lidera a ronda de financiamento de 4 milhões de euros da Sellforte, plataforma de otimização de marketing baseada em Inteligência Artificial (IA), com a participação da Bonnier Ventures e da Icebreaker vc. "A empresa vai aplicar o capital na contratação de novo talento para reforçar a investigação e desenvolvimento (I&D) do seu produto e acelerar a expansão internacional da sua operação".

"A plataforma da Sellforte agrega informação de marketing interna e externa que, antes, se encontrava dispersa. Ao concentrar estes dados num único lugar, os nossos modelos de data science conseguem calcular o ROI comparável para todo e qualquer investimento de marketing entre diferentes campanhas e canais de media. Esta capacidade permite criar uma métrica comum entre as previamente incomparáveis impressões de Facebook, cliques no Google, os TRPs em TV, e muitas outras métricas específicas de canais de media. A atualização continua dos resultados ROMI (Return On Marketing Investments) permitem aos nossos clientes implementar testes controlados em todas as suas campanhas de marketing - quer em digital ou em media tradicional, quer em canais de venda online e offline," afirma Juha Nuutinen, CEO & Co-Founder da Sellforte, citado em nota de imprensa.

"A Sellforte está a trazer disrupção a um mercado considerável, dominado por ofertas de serviços, com um produto de IA excecional. A equipa central tem fortes competências para alcançar o objetivo ambicioso de crescer internacionalmente em grandes setores como são o Retalho, as Telecom e as FMCG. Ficámos impressionados com a capacidade de gerar um crescimento exponencial num contexto extremamente difícil, o que demonstra a real necessidade de medir o ROI das campanhas de marketing," afirma Miguel Bagulho, Investment Director da Sonae IM.

Fundada em 2017, até ao momento a Sellforte obteve 4,5 milhões de financiamento total, servindo clientes, entre os quais a C&A, a Elgiganten ou Cloetta, em 14 países a partir dos seus escritórios na Finlândia, Suécia e Países Baixos. Com esta nova ronda irá financiar a expansão europeia da empresa que, a curto prazo, planeia abrir novos escritórios na Alemanha.