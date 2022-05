Sonae IM passa a Bright Pixel Capital e tem 300 milhões de euros para novos investimentos

shopping basket on computer on the table © D.R.

A Sonae IM, holding do grupo Sonae dedicada a investimentos em tecnologia aplicada ao retalho, digitalização de infraestruturas e cibersegurança, foi alvo de um rebranding e chama-se, agora, Bright Pixel Capital, anunciou esta quinta-feira o grupo liderado por Cláudia Azevedo. Com uma nova identidade surge um novo posicionamento e mais 300 milhões para realizar novos investimentos.

Em comunicado, a holding do grupo Sonae explica que foi feito um rebranding para alinhar esta unidade de negócio com as restantes marcas do grupo. Há, por isso, um novo mote - "Building a Brighter Future Together" -, mas a ambição continua a ser "identificar oportunidades únicas e capazes de mudar indústrias". Para isso, a empresa "pretende investir mais 300 milhões de euros nos próximos anos".

A empresa garante que "mantém o foco estratégico" de investir em "setores que caracterizam o seu ADN, nomeadamente, cibersegurança, infraestrutura digital, tecnologia aplicada ao retalho e tecnologias emergentes".

"A nova marca reflete a ambição de nos consolidarmos como um dos principais investidores e impulsionadores destas indústrias. Estamos certos de que esta mudança nos ajudará a projetar a nossa marca e os nossos valores únicos junto de empresas disruptivas por todo o mundo", explica Eduardo Piedade, managing partner e CEO da Bright Pixel Capital.

A Bright Pixel Capital (antiga Sonae IM) foi criada em 2016. Ao longo de seis anos já concretizou mais de 50 investimentos diretos, que totalizam mais de 250 milhões de euros. O atual portefólio de investimentos inclui empresas como a Arctic Wolf, a Outsystems, a Feedzai e a Ometria.