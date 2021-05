Sonae Indústria aumenta capital social para 308,3 milhões

Paulo Azevedo, presidente do conselho de administração da Sonae Indústria. © José Carmo/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Maio, 2021

A Sonae Indústria aumentou o capital social de 253.319.797,26 euros para 308.321.344,20 euros, de acordo com um comunicado enviado esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na informação ao mercado, a Sonae Indústria refere que o aumento de capital compreendeu a "emissão de 48.246.971 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal ("Novas Ações"), com o valor de emissão e preço de subscrição unitário de 1,14 euros, com reserva de preferência dos acionistas, no exercício dos respetivos direitos legais de preferência (a "Oferta")".

No exercício dos direitos de subscrição foram objeto de subscrição proporcional 43.622.971 novas ações, representativas de cerca de 90,4% do total das ações emitidas no âmbito desta oferta, tendo ficado disponíveis para rateio 4.624.000 novas ações.

"Os pedidos suplementares de Novas Ações sujeitos a rateio totalizaram 6.290.859 ações, excedendo cerca de 1,4 vezes a quantidade disponível para o efeito", adianta o comunicado, precisando que a procura total registada no presente aumento de capital representou, assim, cerca de 103,5% do montante da oferta, correspondente a um encaixe financeiro de cerca de 55.001.546,94 euros.

A informação enviada ao mercado refere que a liquidação financeira das ações subscritas no exercício dos direitos de subscrição ocorre na data de hoje e que a liquidação financeira das ações atribuídas em rateio deverá ocorrer em 24 de maio de 2021.

A Sonae Indústria adianta ainda ter requerido à Euronext Lisbon a admissão à negociação no mercado regulamentado da totalidade das ações objeto deste aumento de capital, "prevendo-se que a mesma ocorra tão brevemente quanto possível após o registo comercial do aumento de capital, nomeadamente no dia 26 de maio de 2021 ou em data aproximada".