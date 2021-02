Sonae Indústria vai desenvolver soluções de mobiliário para melhorar o sono

Sonae Indústria © Direitos Reservados

A Sonae Indústria está a desenvolver materiais e soluções de mobiliário para melhorar a qualidade do sono, através da sociedade Surforma, usando "produtos com propriedades de sensorização e monitorização do ambiente do espaço onde está integrado".

Em comunicado, o grupo explicou que a empresa "integra o projeto Smart Health 4 All mobilizado pelo Health Cluster Portugal e liderado pela Siemens, que reúne 24 outras instituições", para a "criação de dispositivos médicos inovadores com vista a melhorar a vidas das pessoas afetadas por doenças crónicas e outras relacionadas com o envelhecimento da população".

Cláudia Costa, responsável pela área de I&D (Investigação e Desenvolvimento) da Sonae Indústria, explicou que "a empresa aposta na inovação, investigação e desenvolvimento, contribuindo com projetos que reforçam o seu propósito de se tornar mais sustentável".