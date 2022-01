Sonae integra índice bolsista global sobre igualdade de género

Cláudia Azevedo é a CEO do grupo SONAE, que pretende ter, até ao próximo ano, 39% das posições de liderança ocupadas por mulheres © Amin Chaar / Global Imagens

A Sonae vai integrar o 2022 Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), o índice global que conta com 418 empresas de 45 países e que se distinguem pela transparência e boas práticas na promoção da igualdade de género, anunciou a empresa.

Com uma pontuação global de 78%, acima dos 71% de média das empresas que integram o índice, o grupo liderado por Cláudia Azevedo distinguiu-se nas categorias de 'liderança feminina e pipeline de talento', 'igualdade salarial e paridade de remuneração entre géneros' e pelo trabalho desenvolvido ao nível da 'cultura inclusiva', pode ler-se no comunicado. Além destes três aspetos, o Bloomberg Gender-Equality Index avalia ainda questões como as 'políticas contra o assédio sexual' e 'marca pró-mulher'.

Citado no comunicado, João Günther Amaral, membro da comissão executiva da Sonae, garante que, no grupo, a igualdade de género se traduz "num equilíbrio de direitos, liberdades e oportunidades". "Assumimos em 2019 o compromisso de 39% das posições de liderança serem ocupadas por mulheres até 2023. Esta decisão implica agir no imediato em diferentes etapas da carreira das nossas colaboradoras. Integrar este índice de referência mundial é um reconhecimento importante do progresso que já alcançámos e vem reforçar a nossa confiança em continuar este caminho pela igualdade", sublinha.

Já a Bloomberg explica que, dado que o Gender-Equality Index acompanha o desempenho financeiro das empresas que demonstraram o seu compromisso com a igualdade de género no local de trabalho, "está a tornar-se rapidamente uma referência valiosa para os investidores". O índice "ajuda a trazer transparência às práticas e políticas relativas à igualdade de género em empresas cotadas, aumentando a amplitude de dados sociais e de governance à disposição dos investidores".

Em 2020, o GEI contava com 325 empresas cotadas, número que subiu para as 380 em 2021, ano em que foram incluídas, pelas primeira vez, entidades da Indonésia e das ilhas Bermudas. Em 2022, o índice passa a incluir 418 cotadas.