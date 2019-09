Sonae MC conclui venda e posterior arrendamento de dois ativos de retalho

A Sonae MC concluiu hoje a venda e posterior arrendamento de dois ativos de retalho alimentar em Portugal, operação que gerou um ganho de capital estimado de 10,9 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae informa que a operação “totalizou 24,4 milhões de euros e gerou um ganho de capital estimado de 10,9 milhões de euros”.

A empresa não adianta mais pormenores sobre os “dois ativos de retalho alimentar” em causa, referindo que “o nível de detenção de ativos de retalho (‘freehold’) da Sonae MC passou a situar-se em 43%”.

A Sonae MC integra os hipermercados Continente, os supermercados Continente Modelo e Continente Bom dia, as lojas Meu Super, as cafetarias e os supermercados Go Natural.

Integra ainda a Note! (livraria/papelaria), a ZU (produtos e serviços para cães e gatos) e a Well’s (saúde, bem-estar e ótica), segundo a informação disponível na página da Sonae na internet.