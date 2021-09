Sonae MC vende 50% do capital da Maxmat à Cimentos Estrada Pedra por 68 milhões

Loja Maxmat. © Google Maps

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Setembro, 2021 • 17:27

A Sonae MC concluiu a venda de 50% do capital da Maxmat à Cimentos Estrada Pedra, com um encaixe líquido de 68 milhões de euros, foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sonae SGPS anuncia que a sua subsidiária Sonae MC concluiu a alienação de 50% do capital social da Modelo -- Distribuição de Materiais de Construção (Maxmat) à Cimentos Estrada Pedra, uma entidade integralmente detida pela Building Materials Europe", lê-se no comunicado remetido à CMVM.

A operação vai permitir um encaixe líquido de 68 milhões de euros e vai gerar uma mais-valia de aproximadamente 42 milhões de euros nas contas consolidadas da Sonae.

Segundo o mesmo documento, a transação foi aprovada pela Autoridade da Concorrência.