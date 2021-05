Sonae MC vende 50% que detém na Maxmat e espera encaixe de cerca de 65 milhões

Porto, 14/05/2019 - III Encontro FORA DA CAIXA na Fundação Copertino de Miranda no Porto. Cláudia Azevedo (CEO do Grupo SONAE) (Amin Chaar / Global Imagens) © Amin Chaar / Global Imagens

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae SGPS "informa que a Sonae MC "chegou a um acordo para alienar a sua participação de 50% no capital social da Modelo - Materiais de Construção SA (Maxmat) à Cimentos Estrada Pedra SGPS Lda, uma entidade integralmente detida pela Building Materials Europe (grupo BME), que já detém os restantes 50% do capital social da Maxmat".

A Maxmat é uma retalhista 'hard-discount' no mercado de bricolage, construção, banho e jardim, que opera uma rede de 30 lojas, apoiada por mais de 500 colaboradores e que registou um volume de negócios de 116 milhões de euros no ano passado.

"Espera-se que a transação resulte num encaixe de aproximadamente 65 milhões de euros para a Sonae MC", adianta a Sonae, salientando que a conclusão da operação está sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência e "está prevista ocorrer durante o terceiro trimestre" deste ano.

"Após uma longa e bem-sucedida parceria, a Sonae MC e o grupo BME acordaram os termos desta transação, que permitirá à Sonae MC fortalecer o seu balanço e continuar a gerir ativamente o seu portfólio, capitalizando numa atrativa transação para criar valor para o seu acionista", lê-se no comunicado.

"A Sonae MC e o grupo BME manterão uma relação próxima no futuro, sendo que a Maxmat continuará a alavancar a rede Sonae MC para apoiar o seu ambicioso plano de expansão e potenciar sinergias entre ambas as empresas", acrescenta.