Sonae muda o símbolo da marca. Mudanças abrangem as unidades de negócio

A identidade da Sonae mudou. A partir desta quinta-feira o grupo tem um novo logótipo que pretende refletir os valores renovados daquela marca e que preservam o seu legado mas que, ao mesmo tempo, traduzem uma Sonae de futuro.

De acordo com o grupo, esta mudança abrange também as unidades de negócio do universo Sonae, que vão ter novas designações. Assim, a área do retalho alimentar passa a intitular-se "MC", a unidade de centros comerciais assume o nome "Sierra", os serviços financeiros passam a ser "Universo", a unidade de moda "Zeitreel" e a unidade de gestão de investimentos em tecnologia muda para "Bright Pixel". A "Worten" mantém o mesmo nome. Segundo a Sonae "os logótipos ficam completos com um novo símbolo, dois elos entrelaçados que representam a união de todo o grupo a um propósito comum".

Esta renovação de identidade prende-se com a vontade que a marca tem de acompanhar a "evolução do mundo" e do próprio grupo, cuja assinatura muda para "Shaping tomorrow, today" (moldando o amanhã, hoje).

Assumindo-se como uma "holding gestora de um portefólio diverso de negócios", a Sonae pretende criar um impacto prolongado e continuar a crescer.

E é neste sentido que a CEO do grupo, Cláudia Azevedo, afirma "Todos os dias procuramos dar o nosso melhor, ir mais longe e impactar positivamente a vida das pessoas e o planeta. Perante novos desafios, colaboramos para chegar mais longe", comprometendo-se ainda a assumir compromissos de longo prazo e garantindo que o futuro que a Sonae está a construir é "vibrante, sustentável e inclusivo".

Grupo cresce

O volume de negócios consolidado da Sonae aproximou-se dos sete mil milhões de euros, em 2021. Estes resultados permitem ao grupo afirmar-se em posições de liderança nas suas várias áreas de intervenção. Desde o retalho até às telecomunicações, passando pelos centros comerciais, tecnologias e gestão de investimentos, o grupo aumentou a sua presença em Portugal e no exterior e conseguiu crescer. Além de "acelerar a transição digital, com mais agilidade e inovação na forma de trabalhar, e a transição climática", a Sonae assumiu compromissos, que qualifica como "ambiciosos" a nível internacional.

O grupo reconhece-se, ainda, como empregador, sobretudo para o talento jovem, "que se mantém como uma das principais forças impulsionadoras do empreendedorismo e disrupção que caracterizam a Sonae".

Esta renovação de valores e de cultura da Sonae, tornam o grupo "mais bem preparado para continuar o trajeto de crescimento no futuro".