Sonae “não se conforma” e vai recorrer de decisão do Tribunal da Concorrência

A Sonae MC, a dona do Continente, “não se conforma” com a decisão do Tribunal da Concorrência que confirma a condenação da AdC de que a empresa tinha firmado um pacto de não-concorrência com a EDP e vai recorrer da decisão.

“A Sonae MC tomou hoje conhecimento da sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de Santarém que concedeu parcial provimento aos Recursos apresentados pela Sonae MC e sua participada, de impugnação da decisão condenatória da Autoridade da Concorrência, referente ao Plano EDP/Continente, proferida em 2017”, reagiu fonte oficial da dona do Continente, quando contactada pelo Dinheiro Vivo.

“Apesar de ter sido reduzido o montante das coimas aplicadas (em cerca de 1 milhão de euros) a Sonae MC não se conforma com o juízo de que uma das cláusulas do contrato referente ao Plano seja considerada uma infração ao Direito da Concorrência pelo que irá apresentar o competente recurso desta decisão”, revela.

Em maio de 2017, a AdC condenou a Sonae Investimentos em 2,8 milhões de euros, a Modelo Continente em 6,8 milhões de euros, e EDP foi em 2,9 milhões de euros, a EDP Comercial em 25,8 milhões de euros, perfazendo um total de 38,3 milhões de euros. O Tribunal da Concorrência confirmou a condenação, mas reduziu em 10% o valor da coima, para cerca de 34,4 milhões.