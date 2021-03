Sonae pagou mais de nove milhões em prémios aos trabalhadores "da linha da frente"

Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, João Günther Amaral, CDO do grupo, e João Dolores, CFO,, na sessão de apresentação de contas de 2020 © Direitos Reservados

A Sonae pagou mais de nove milhões de euros em prémios aos seus trabalhadores, em 2020, uma verba que se destinou a compensações extraordinárias temporárias às equipas da 'linha da frente' dos seus supermercados e lojas. Prémios que irá manter em 2021.

"Os prémios extraordinários que pagamos aos nossos colaboradores em 2020 representaram cerca de 9 a 10 milhões de euros", especificou o responsável financeiro da Sonae, na sessão de apresentação de contas da empresa. "Nós vamos pagar prémios este ano. As nossas pessoas tiveram, mais uma vez, um desempenho extraordinário durante o ano de 2020 e, portanto, para além dos prémios extraordinários que acabei de referir, vamos pagar remuneração variável aos nossos colaboradores", explicou João Dolores.

A remuneração variável será "diferenciada de negócio para negócio, dependendo da disponibilidade financeira de cada negócio e, também, do desempenho que cada um", acrescentou.

Já Cláudia Azevedo, presidente executiva do grupo, sublinhou que os nove milhões de euros foram prémios pagos apenas durante o período do confinamento e às pessoas das lojas, da logística, armazéns, etc.

Recorde-se que a Sonae fechou 2020 com um valor recorde de vendas, de 6.827 milhões de euros consolidados, mais 6,1% do que no ano anterior, embora o resultado líquido consolidado atribuível a acionistas tenha caído 57,2% para 71 milhões de euros.

A Sonae MC, a holding responsável pelo retalho alimentar, contribuiu com 5.153 milhões de euros, um aumento de 9,6% em termos homólogos. As vendas online cresceram mais de 80%.