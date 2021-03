Sonae procura 67 jovens talentos. Candidaturas ao programa de estágios a decorrer

A Sonae está à procura de 67 jovens recém-graduados com licenciatura ou mestrado para programa de estágios. Candidaturas ao programa Contacto decorrem online até 8 de abril. Grupo procura talentos de qualquer área de formação, entre as quais, as Tecnologias de Informação, Computação, Engenharia, Física, Matemática, Estatística, Análise de Dados, Gestão, Economia, Finanças, Marketing, Comunicação ou Design.

"Novamente de forma totalmente digital, voltamos a abrir as portas dos nossos negócios e a proporcionar a estes jovens talentos o acesso a um mundo de oportunidades de estágio em setores como o retalho alimentar, a moda, a eletrónica, os serviços financeiros, os centros comerciais, os seguros, o fitness ou a energia. Procuramos jovens não só com sólidos conhecimentos académicos nas mais variadas áreas, mas também com soft skills distintivas e experiências de vida enriquecedoras, que acrescentem valor às equipas que vão integrar. No final, esperamos recrutar 67 jovens, mais de 20% do que na última edição", adianta Ana Vicente, Head of People & Leadership da Sonae, citada em comunicado.

As candidaturas ao programa de estágios decorrem até 8 de abril, no site da Sonae, com o processo de seleção a decorrer também de forma exclusivamente online.

Saiba como se candidatar aqui

Os candidatos são depois "convidados a participar num conjunto de provas online gamificadas, que avaliam a correspondência ao perfil pretendido para o Programa e aos valores da Sonae", informa a empresa. O programa "privilegia jovens dinâmicos, ambiciosos, ágeis, colaborativos, e inovadores".

Depois da candidatura e dos testes online, o grupo seleciona um grupo de candidatos para participar no Assessment, que ocorrerá entre o final de abril e o início de maio. "Os candidatos vão participar num conjunto de etapas: uma entrevista em formato pitch; um encontro virtual, onde podem dar-se a conhecer e interagir com os líderes das Empresas Sonae; e um conjunto de entrevistas finais", descreve.

Em maio serão revelados os 67 candidatos que terão a oportunidade de estagiar no grupo.

Desde a sua criação, em 1986, o Programa Contacto já recebeu mais de 48 mil candidaturas, que conduziram à seleção e participação de cerca de 4.700 jovens de diferentes áreas de conhecimento e nacionalidades no ""Dia Contacto"", algumas centenas destes integraram as equipas das Empresas Sonae. Na última edição, as empresas Sonae proporcionaram oportunidades a 54 estagiários, ultrapassando os 50 inicialmente previstos.