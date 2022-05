Sonae protagoniza uma das maiores operações do ano com venda de hotéis em Tróia

É considerada uma das maiores operações de investimento imobiliário em hotéis realizada no mercado português desde o início do ano, apesar de não serem conhecidos os contornos do negócio nem os valores envolvidos.

A Sonae Capital, através das suas participadas, vendeu o Aqualuz Tróia Mar & Rio e o The Editory By The Sea Tróia-Comporta, num total de 337 apartamentos. Sabe-se apenas que o negócio foi fechado com um player português.

A The Editory Hotels, unidade de negócio de Hospitality da Sonae Capital irá manter a gestão destes ativos.

A operação foi assessorada pela consultora imobiliária JLL. "Há atualmente um grande apetite em investir no setor hoteleiro em Portugal (...) a verdade é que nem toda a oferta disponível no mercado consegue dar resposta aos critérios de investimento, pois muitas vezes são unidades de pequena dimensão, sem marca associada e com localizações secundárias. Por isso, quando surge no mercado ativos como estes, o interesse dos investidores é imediato, dando início a um processo de venda muito disputado, como foi o caso", garante Karina Simões, Head of Hotel Advisory da JLL, em comunicado.

A Sonae Capital tem ainda um terceiro ativo em Tróia, o Troia Residence Apartamentos Marina by The Editory. No total, o grupo gere um portefólio de nove hotéis no Porto, em Lisboa, em Tróia e em Lagos.