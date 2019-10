Sonae quer 500 lojas desportivas e vendas de mil milhões em três anos

A Sonae quer em três anos ter uma rede de 500 lojas desportivas e vendas na ordem de mil milhões de euros, no âmbito da joint venture com a JD Sprinter, de acordo com a informação prestada aos investidores e divulgada esta sexta-feira ao mercado.

O grupo de retalho nacional viu concluída em fevereiro do ano passado o processo de fusão da Sport Zone com a JD Sprinter, dando origem ao Iberian Sports Retail Group, que junta as operações de quatro insígnias fortes (Size, JD, Sprinter e Sport Zone), a segunda maior empresa no mercado de artigos desportivos na Península Ibérica.

Atualmente, a joint venture tem uma rede de 345 lojas em Portugal e Espanha, mas o objetivo é crescer: 500 lojas entre 2019 e 2021, mas também obter a liderança online no mercado ibérico.

O grupo também perspetivas ao nível do desempenho do negócio. Em três anos, quer obter vendas de mil milhões de euros e um EBITDA de 100 milhões.