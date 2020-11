Sonae quer atingir neutralidade carbónica em 2040

Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, e Paulo Azevedo, chairman do grupo. © D.R.

A Sonae definiu como objetivo ter as suas operações neutras em carbono em 2040, antecipando em dez anos a concretização da meta definida pela União Europeia.. "Assumimos o compromisso de antecipar em dez anos o desígnio da neutralidade carbónica porque, infelizmente, o planeta não pode esperar mais", justifica Cláudia Azevedo, CEO da Sonae..

"Este compromisso com a sustentabilidade implica uma transformação estrutural na forma de gerir as empresas, que terão impacto nos colaboradores, clientes, parceiros e demais stakeholders. No entanto, acredito que a descarbonização da economia deve ser vista pelas empresas como uma oportunidade de desenvolvimento, pois abre novos caminhos de crescimento com benefícios para todos a longo prazo", diz ainda em comunicado enviado à imprensa..

A meta da neutralidade carbónica em 2050 foi definida pela União Europeia e subscrita por Portugal, através do Roteiro para a Neutralidade Carbónica, além de estar em linha com o Acordo de Paris, no qual os Estados subscritores se comprometeram a tomar ações concretas para limitar o aumento médio da temperatura mundial em 1,5ªC.

Para contribuir para este objetivo, a Sonae tem em curso um conjunto de medidas de transformação, onde se incluem, o recurso a energias de fonte renovável em todas as operações, a eletrificação das frotas e das operações logísticas e e-commerce, a compensação carbónica no caso das emissões não evitáveis, entre outras. A decisão de atingir a neutralidade carbónica em 2040 enquadra-se na política de sustentabilidade da Sonae.

Recentemente, Cláudia Azevedo foi uma das promotoras do manifesto de três dezenas de presidentes executivos e representantes de multinacionais que defendem um novo modelo de crescimento europeu, baseado na circularidade, nas energias renováveis e nas indústrias de baixo carbono, declarando o seu apoio ao Pacto Ecológico Europeu (European Green Deal).

A presidente executiva da Sonae integra também a plataforma Champions for Nature do Fórum Económico Mundial, que tem como objetivo travar a perda de biodiversidade até 2030. Cláudia Azevedo co-lidera com Svein Tore Holsether, presidente e CEO da Yara International, o trabalho de um conjunto de multinacionais que se propõem repensar o uso da terra e dos oceanos para fins da produção agrícola, fomentando um uso mais sustentável dos recursos naturais.