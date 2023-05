Sonae quer desfazer a fusão com a JD Sports na Sport Zone

© Direitos Reservados

A Sonae quer desfazer a fusão da Sport Zone com a JD Sports que deu origem ao Iberian Sports Retail Group (ISRG) em janeiro de 2018. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o grupo português dá conta que os minoritários na companhia notificaram a JD Sports Fashion Plc da decisão de exercerem a Opção de Compra ou Venda, prevista no acordo parassocial de acionistas.

Resultado da fusão da Sport Zone com a JD Sports, a ISRG assume-se como o retalhista de artigos desportivos multimarca líder na Península Ibérica, detendo as insígnias Sprinter, Sport Zone e JD em Portugal e Espanha, bem como a Deporvillage (retalhista online de artigos desportivos), os equipamentos de fitness Bodytone, e as marcas de retalho Perry e Aktiesport na Holanda.

"O exercício da Opção de Compra ou Venda por parte dos minoritários foi motivado por uma alteração no relacionamento com o Grupo JD, dada a mais recente posição por este assumida relativamente ao retalho de artigos desportivos e de moda desportiva, a qual impacta significativamente a estratégia e as opções de crescimento da ISRG", refere a Sonae no comunicado. Em causa está a alteração de estratégia do grupo britãnico que, recentemente, comunicou ao mercado a decisão de se concentrar nos negócios de moda desportiva.

O objetivo é que, na sequência desta notificação formal, os britânicos do Grupo JD comprem a participação de 50,0% menos 2 ações dos minoritários na ISRG, correspondentes aos 30,0% menos 1 ação da Sonae e aos 20,0% menos 1 ação da Balaiko, tornando-se assim o único acionista da empresa ou que, em alternativa, Sonae e Balaiko comprem a participação maioritária da JD no Iberian Sports Retail Group e esta, por sua vez, exerça a opção de venda ao Grupo JD da participação de 70% que detém nas operações de retalho da insígnia JD em Portugal e Espanha.

"Não é ainda possível à Sonae antecipar o desfecho final do exercício da Opção, uma vez que a prerrogativa da decisão de compra ou venda cabe, neste momento, ao Grupo JD", sublinha a empresa, dando conta que prevê a conclusão deste processo durante o segundo semestre de 2023.