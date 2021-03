Sonae reforça liderança no feminino. 36% da liderança no grupo são mulheres

A Sonae reforçou a liderança no feminino no grupo. O ano passado 36% dos cargos de liderança no grupo eram ocupados por mulheres, uma subida de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, segundo o relatório European Roundtable for Industry (ERT), organização que junta líderes das principais empresas europeias. Até 2023 o grupo, liderado por Cláudia Azevedo, quer que 39% dos cargos de liderança sejam ocupados por mulheres.

"Já não podem existir dúvidas sobre o valor que a diversidade, designadamente a de género, traz às nossas equipas. Os estudos mostram de forma clara que os resultados de empresas com equipas de liderança mais diversas são melhores. São equipas mais criativas, mais inovadoras, com maior qualidade na tomada de decisão e associadas a melhores indicadores financeiros", diz Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, citada em nota de imprensa.

"Na Sonae encaramos este tema de forma estratégica. Precisamos de ter mais mulheres em posições de liderança no Grupo. Por isso definimos e comunicámos metas claras, que inclusive associámos à gestão financeira da Sonae. Esta é a forma de acelerarmos a mudança, comprometendo todos com a mesma, homens e mulheres. Queremos atuar na promoção da diversidade e da igualdade de oportunidades, desde o recrutamento, à progressão e retenção do nosso talento. Num ano absolutamente atípico como 2020, é com orgulho que vejo estes resultados, na certeza de que há ainda trabalho a fazer para atingirmos a paridade de género na Sonae", diz ainda.

A European Roundtable for Industry publica desde 2013 a evolução da representatividade das mulheres em 38 empresas industriais e de tecnologia com sede na Europa, no seguimento das metas voluntárias previamente conhecidas.

"É encorajador apercebermo-nos de que a publicação regular deste relatório mostra uma dinâmica crescente e significativa ano após ano: vemos mais mulheres em posições de liderança no geral e também mais mulheres nas posições de liderança mais seniores. No entanto, também é claro que assegurar um equilíbrio no género permanece um desafio central em todos os setores, com alguns deles a ter mais dificuldades em atingir progresso substancial. A escassez atual e previsível de competências, que está a aumentar de forma dramática devido à aceleração da transformação digital, constitui tanto uma necessidade como uma oportunidade para incluir mais mulheres em posições vitais na nossa Indústria. Necessitamos de mais mulheres no pipeline de talento e em posições executivas para chegar o mais longe possível na visão ambiciosa da União Europeia para o nosso futuro", diz Paulo Azevedo, chairman da Sonae e presidente do Comité de Emprego, Competências e Impacto da ERT, em comunicado.