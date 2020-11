Sonae. "Regras (do leilão 5G) põem em causa a sustentabilidade do setor e inibem o investimento e a inovação"

Depois de a NOS ter arrasado com as regras do leilão do 5G, chega agora a vez do acionista Sonae falar. E Cláudia Azevedo, a CEO, não tem dúvidas: "regulamento representa um enorme retrocesso para a competitividade do setor", mais "põem em causa a sustentabilidade do setor a prazo, uma vez que inibem o investimento e a inovação". O leilão do 5G poderá implicar um encaixe de mais de 230 milhões para o Estado português.

"Este regulamento baseia-se em pressupostos comprovadamente errados sobre o setor das comunicações em Portugal. Não é verdade que tenhamos preços altos no mercado português. Portugal é dos países mais concorrenciais e com melhor qualidade e cobertura de serviço na Europa", diz Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, citado em comunicado.

"O regulamento representa um enorme retrocesso para a competitividade do setor. Tratam-se de regras que põem em causa a sustentabilidade do setor a prazo, uma vez que inibem o investimento e a inovação, com prejuízo potencialmente irreparável para o país e para os portugueses", diz ainda a gestora.

"Sempre atuámos em mercados altamente competitivos em todas as nossas áreas de negócio, concorrendo com operadores de dimensão internacional. E sempre soubemos atuar em mercados regulados, conhecendo o nosso papel e reconhecendo o papel dos reguladores. Mas, em consciência, não podemos deixar de manifestar o nosso total desacordo e preocupação face a um regulamento altamente lesivo para o futuro do próprio país."

A Sonae une assim a sua voz ao protesto dos operadores sobre as regras do leilão do 5G conhecido na semana passada e cuja conclusão, com entrega do espectro das licenças, prevista para o primeiro trimestre de 2021. Depois da Vodafone Europa ter dado indicação que, com regras que considera "ilegais" teria de rever a forma como iria participar no leilão e que em causa estava já trazer para Portugal um centro de excelência do 5G - criando cerca de 400 postos de trabalho qualificados -, esta semana foi a vez da Altice Portugal anunciar a suspensão de uma série de investimentos previstos.

Ambos os operadores - Altice e Vodafone - não pouparam críticas ao regulamento que consideram discriminatório face aos operadores já no mercado e que os ajustes introduzidos pelo regulador se tratam de mera "cosmética", atirou a Vodafone.

O que diz a Sonae

A Sonae também não aliviou o tom das críticas: "O mercado de comunicações nacional está a ser alvo de um ataque sem precedentes e altamente comprometedor para o futuro do setor e do país", diz a empresa em comunicado.

A companhia recebeu com "enorme surpresa e desagrado" o novo regulamento do 5G, bem como os "fundamentos usados pelo regulador nacional das comunicações".

"Estas regras estão assentes na premissa base do regulador de que o mercado nacional de comunicações não é competitivo, algo que a Sonae não reconhece, não experiencia e repudia veementemente", diz a empresa.

"O mercado português é altamente dinâmico e competitivo", reforça. "Não é possível assumir que existe em Portugal falta de concorrência e níveis de preços elevados no setor, quando o país apresenta retornos sobre os capitais investidos dos mais baixos da Europa. Estes retornos baixos são o resultado óbvio de níveis de preços dos mais baixos do continente e de um nível de investimento dos mais elevados", destacam.

"Aceitar as premissas do regulador constitui um insulto a todos os operadores que têm suportado o desenvolvimento do setor até aqui e abre um precedente alarmante", acusa a Sonae, que considera "desconcertante e inconcebível ver um regulamento marcadamente discriminatório entre operadores já presentes no mercado e potenciais entrantes."

"A criação de distorções no mercado, em que uns têm obrigações de investimento muito exigentes, e nunca vistas em nenhum país europeu, e outros não têm qualquer obrigação de investimento relevante, algo também nunca visto em Portugal ou na Europa, produz um enviesamento artificial inaceitável por parte de quem tem um compromisso de longo prazo com o país e com o setor", acusam.

"Este regulamento vem permitir que um novo entrante possa aceder indiscriminadamente à rede dos atuais operadores, que há mais de 20 anos investem em Portugal. Trata-se de uma "expropriação" da rede móvel, construída exclusivamente com capitais próprios, que traduz um nível de risco em relação aos investimentos incomportável para qualquer investidor",

"Do ponto de vista da Sonae, se tal é possível numa área da economia, levantam-se profundas questões quanto à atratividade geral do país para o investimento nos vários setores de atividade da economia nacional".