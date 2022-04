Sonae: Remuneração de Cláudia Azevedo sobe de 1,2 milhões para 1,6 milhões em 2021

Cláudia Azevedo, CEO da Sonae. © José Carmo / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Abril, 2022 • 20:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De acordo com o documento, hoje divulgado, Cláudia Azevedo recebeu, em 2021, 505.600 euros a título de remuneração fixa e dois prémios de 551.000 euros cada um.

Em 2020, a remuneração fixa foi de 493.800 euros e os prémios de 372.700 euros cada um.

Na sua descrição das remunerações, a Sonae explicou que esta remuneração variável está dividida em dois, o Prémio Variável de Curto Prazo (PVCP) e o Prémio Variável de Médio Prazo (PVMP).

Assim, o PVCP equivale no máximo a "50% do valor do prémio variável total. Este prémio é pago em numerário, no primeiro semestre seguinte ao ano a que diz respeito, podendo, todavia, e a critério da Comissão de Vencimentos, ser pago, no mesmo prazo, em ações, nos termos e condições previstos para o Prémio Variável de Médio Prazo".

Por sua vez, o PVMP é "destinado a reforçar o compromisso dos(as) administradores(as) executivos(as) com a empresa, alinhando os seus interesses com os dos acionistas e aumentando a consciencialização da importância do respetivo desempenho para o sucesso global e sustentável da sociedade" sendo que "o valor atribuído corresponde, no mínimo, a 50% do prémio variável total, pago com um diferimento de três anos, após a sua atribuição, ie. quatro anos após o ano de 'performance'".

A empresa explicou ainda que o prémio variável de curto prazo "resulta da concretização de KPIs [indicadores de performance] coletivos e individuais", sendo que "não é garantido dado que a sua atribuição está dependente da consecução de objetivos".

Já o PVMP atribuído "é convertido em ações Sonae, sendo valorizado à data de atribuição a preços representativos da cotação do título, no mercado de ações em Portugal, considerando-se para o efeito, o preço médio da cotação das ações da sociedade", referiu a Sonae.

O lucro da Sonae atingiu 268 milhões de euros no ano passado, contra 71 milhões de euros em 2020, sendo "o valor mais elevado dos últimos oito anos", divulgou, no dia 17 de março, o grupo dono da cadeia de hipermercados Continente.

O resultado líquido quase quadruplicou face aos 71 milhões de euros de 2020.

"Face ao crescimento dos negócios e ao sucesso da gestão ativa de portefólio, o resultado líquido da Sonae (atribuível a acionistas) atingiu 268 milhões de euros, ficando acima dos valores de 2020 e 2019 e sendo o valor mais elevado dos últimos oito anos", referiu a Sonae, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No período em análise, o volume de negócios aumentou 5,3% e "atingiu recorde superior a sete mil milhões de euros".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 18,4% para 738 milhões de euros e o EBITDA subjacente evoluiu 4,5% para 603 milhões de euros.