Sonae SGPS emite empréstimo obrigacionista de 50 milhões com maturidade em 2025

A Sonae SGPS emitiu um empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros, com cinco anos de maturidade, tendo procedido à sua admissão à negociação no mercado Access da Euronext Lisbon, foi comunicado à CMVM.

“A Sonae, SGPS, S.A., vem pelo presente informar que a sua subsidiaria Sonae MC, SGPS, S.A. (Sonae MC) procedeu, no passado dia 30 de julho, à emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de 50.000.000 euros, sem garantias e com maturidade a 30 de julho de 2025 e, hoje à sua admissão à negociação, no mercado Access da Euronext Lisbon”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Adicionalmente, a Sonae MC concretizou três operações de refinanciamento de médio e longo prazo no montante total de 122,5 milhões de euros.

Assim, o montante total de empréstimos de longo prazo contratados pela empresa, nos últimos quatro meses, está fixado em 327,5 milhões de euros.

“Estas operações permitiram aumentar a maturidade média da dívida, reduzindo de forma significativa as necessidades de financiamento futuras da Sonae MC, mesmo nos cenários macroeconómicos mais adversos, e reforçaram a resiliência do seu balanço, de forma a perseguir os seus objetivos estratégicos em melhores condições”, assegurou.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Sonae SGPS subiram 2,11% para 0,61 euros.