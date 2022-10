Sonae Sierra aposta no crescimento internacional e já gere ativos no Kosovo e em Marrocos

De janeiro a setembro deste ano a Sonae Sierra assinou 23 novos contratos e conseguiu captar novos clientes em Marrocos e na Europa. Desta forma, a empresa reforçou e diversificou o seu portfólio e conta, ainda, com outros 11 novos contratos da área de property management e 12 de leasing, estabelecidos com diferentes clientes.

A Sonae Sierra está a apostar no seu crescimento internacional ao abranger várias tipologias de ativos imobiliários, declara a empresa em comunicado. "Desde o início do ano, o crescimento da prestação de serviços de property management é bem refletido em países como Alemanha, Espanha, Itália, Polónia, Portugal, Marrocos e Kosovo", descreve a insígnia.

Em território nacional, mais propriamente em Lisboa, a Sonae Sierra adicionou a gestão do Atrium Saldanha, "um edifício emblemático de uso misto, sendo um dos mais importantes centros de escritórios em Portugal com uma componente relevante de retalho", orgulha-se a empresa.

No país vizinho, e desde setembro, a Sonae Sierra é "responsável pela comercialização do Breogán Park, em La Coruña, o maior projeto de retail park e de uso misto em desenvolvimento no país, contando mais de 60 mil metros quadrados de ABL (Área Bruta Locável)".

Já na Alemanha, a marca começou a gerir o Europa Galerie em Saarbrücken. Neste país já conta com sete ativos de gestão. "Outro contrato relevante foi o serviço de leasing para o centro Vulcano, em Itália, situado na área metropolitana de Milão, e que conta com cerca de 160 lojas", enumera, ainda.

Fora da Europa, e em Casablanca, Marrocos, a empresa destaca o Aeria Mall, onde é responsável pela gestão e comercialização. Ainda neste país do norte de África, a gere três centros comerciais sob serviços de property management, três contratos de leasing para outros tantos ativos diversos, incluindo uma das principais estações de comboio de Rabat.

E no Kosovo, em Pristina, a Sierra fechou um contrato para prestar um amplo leque de serviços com o Prishtina Mall. Este deverá ser o maior centro comercial do Sudeste da Europa, com um ABL de 115 mil metros quadrados e cerca de 235 lojas.

Cristina Santos, diretora executiva da área de Property Management da Sierra, afirma a sua satisfação, com estes contratos conseguidos nos primeiros nove meses de 2022. : "Além de reforçarmos a nossa posição como gestores e agentes de comercialização de Centros Comerciais e Retail Parks, salientamos a entrada em novas tipologias de ativos, como edifícios de uso misto e comercialização de escritórios, assim como a expansão do nosso negócio em novos países, com a captação de novos clientes."

Durante este ano, a taxa de ocupação dos centros comerciais geridos pela empresa no continente Europeu e em Marrocos manteve-se nos 97%. A empresa também gere mil contratos com lojistas, cobrindo cerca de 2,4 milhões de metros quadrados na Europa e Marrocos.

"Estamos empenhados em continuar a criar experiências diferenciadoras e multicanal nos nossos ativos sob gestão, o que gera mais valor para todos: consumidores, lojistas e parceiros. Isto sem nunca esquecer a sustentabilidade, parte fundamental do nosso ADN, e cada vez mais uma preocupação dos nossos clientes. Esta é uma das nossas prioridades, num mundo em constante evolução, o que leva as nossas equipas a procurarem melhores práticas para dar as melhores respostas às necessidades dos nossos clientes e investidores nas diferentes geografias onde nos encontramos", acrescenta a diretora executiva.