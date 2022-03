Sonae Sierra conquista Victoria's Secret para o NorteShopping

O Colombo reforçou a área desportiva e jovem com a contratação das flagship stores JD Sports e Nike. © Rita Chantre/Global Imagens

A reconhecida marca Victoria's Secret vai estrear-se no NorteShopping, no Porto, naquela que será a sua primeira loja no país fora das zonas comerciais dos aeroportos. A Sonae Sierra, empresa gestora do centro comercial, reforçou ainda a sua oferta premium neste ativo com a captação da Loja das Meias.

Estas novas contratações integram os 219 novos contratos com lojistas que a Sonae Sierra assinou no ano passado para melhorar e adaptar a oferta comercial nos centros comerciais e nos mercados urbanos alimentares que gere em Portugal.

Segundo avança a empresa em comunicado, uma das apostas em 2021 foi um reforço da oferta premium, que no Centro Colombo, em Lisboa, se materializou com a entrada de insígnias como a Maje, Sandro, Claudie Pierlot e The Kooples. O CascaiShopping recebeu a Falconeri, que se estreou num centro comercial em Portugal.

Também no Colombo, a empresa iniciou a criação de uma área mais desportiva e jovem com a contratação das flagship stores JD Sports e Nike. Este shopping irá também contar com a expansão da Primark, que passará a ocupar um espaço com mais de 7.500 metros quadrados.

No ano passado, a taxa de ocupação global do portefólio sob gestão da Sonae Sierra em Portugal foi superior a 98%.

Na nota enviada às redações, Alberto Bravo, diretor de Property Management da Sierra para Portugal e Espanha, considera que "estes resultados demonstram a nossa capacidade de criar experiências diferenciadoras e multicanal nos ativos que gerimos, antecipando as necessidades dos consumidores".

Para o responsável, o portefólio da Sonae Sierra em Portugal é, agora, "mais extenso e heterogéneo, fruto do trabalho de uma equipa mais ágil e especializada em diferentes tipos de retalho".