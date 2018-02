Sonae Sierra e Impresa Pizzarotti investem 200 milhões em Itália

A Sonae Sierra vai, em joint-venture com a Impresa Pizzarotti, investir 200 milhões de euros para o desenvolvimento de um novo destino comercial em Parma, Itália, com um centro comercial com 170 lojas e um retail park.

“Este novo projeto representa mais um passo no crescimento da atividade da Sonae Sierra em Itália. Está totalmente alinhado com o posicionamento e estratégia da companhia que definiu como um dos seus objetivos a criação de produtos adaptados ao mercado de investidores de imobiliário, através do desenvolvimento de projetos de elevada qualidade em mercados interessantes”, afirma Marco Pellizzari, Diretor da área de Desenvolvimento da Sonae Sierra em Itália, citado em nota enviada às redações.

Situado a norte de Parma, perto do Centro de Feiras e Negócios da cidade, o projeto comercial tem uma área de cerca de 300 mil m2, uma Área Bruta Locável (ABL) de cerca de 74 mil m2 e 170 lojas, sendo composto por um centro comercial com cerca de 53 mil m2 de ABL e um Retail Park com uma ABL total de perto de 21 mil m2. De acordo com a informação enviada pela empresa, o novo espaço será um dos maiores destinos comerciais do norte de Itália.

Os espaços estarão circundados por zonas verdes e irão disponibilizar, no seu conjunto, mais de 5.100 lugares de estacionamento (incluindo 1.600 num parque de estacionamento com vários pisos).

O projeto irá exigir um investimento de cerca de 200 milhões euros, “parcialmente financiado por um conjunto de bancos representados pelo UniCredit, como agente bancário, e pelo Banca IMI e Banco BPM”, informa a Sonae Sierra.