Sonae Sierra e JCDecaux renovam parceria por mais dez anos

Da direita para a esquerda: Jean-Charles Decaux, Cristina Moreira dos Santos (Managing Director, Property Management Iberia, Sonae Sierra), Paula Coelho (Manager, Mall Activation Europe, Sonae Sierra), Alexandre Rou © DR

A Sonae Sierra, empresa de gestão e operação de centros comerciais, vai continuar em parceria com a JCDecaux Portugal por mais dez anos. A informação foi avançada esta quarta-feira em comunicado. A parceria entre as duas empresas remonta a 1999.

A JCDecaux disponibiliza uma cobertura publicitária 100% digital no interior de 17 centros comerciais da Sonae Sierra, através da instalação de 231 ecrãs. A rede irá incluir também a instalação de mupis no exterior dos centros comerciais, assim como nos parques de estacionamento.

Os centros comerciais detidos pela empresa e que estão abrangidos por este contrato receberam mais de 160 milhões de visitantes no ano de 2019, e cobrem várias regiões do país em Portugal continental e ilhas.

Os novos equipamentos digitais têm vindo a ser instalados ao longo dos últimos meses e serão integrados nesta nova oferta da JCDecaux Portugal em 2023. "Passam também a parte do estudo oficial de medição de audiências da publicidade exterior da PSE", lê-se.

Para o diretor-geral da JCDecaux em Portugal, Philippe Infante, "este é um momento importante para a empresa. Ao longo dos últimos anos, temos trabalhado com a Sonae Sierra para acompanhar a transformação digital em curso e tornar os centros comerciais do nosso parceiro cada vez mais digitais e tecnológicos. Num momento em que os consumidores estão mais conectados, a publicidade exterior permite às marcas comunicar de forma mais flexível, relevante e eficaz".

Já a diretora executiva da área de Property Management da Sonae Sierra, Cristina Santos, afirmou: "Estamos satisfeitos com a parceria com a JCDecaux. Com o seu profundo expertise no mundo da publicidade e da comunicação digital, acreditamos que poderemos dar aos nossos lojistas e visitantes uma experiência digital diferenciadora e enriquecedora. A JCDecaux irá disponibilizar novas soluções que permitirão o acesso a uma visita mais interativa e digitalizada nos seus centros comerciais".