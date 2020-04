Sonae Sierra já fechou acordo para suspensão de rendas no NorteShopping

A Sonae Sierra já fechou acordo com outro acionista do NorteShopping para estender a suspensão do pagamento de rendas durante o Estado de Emergência aos lojistas do centro comercial de Matosinhos, adiantou fonte oficial da empresa ao Dinheiro Vivo. O centro tem mais de 200 lojas.

Na quarta-feira a Sonae Sierra comunicou a intenção de suspender em abril as rendas dos centros comerciais nos quais tinha participação acionista em Portugal, mas de fora desse anúncio estava o Norteshopping. Faltava chegar a um acordo com o outro acionista, o fundo TIAA-CREF que detém 50% do centro, com o restante capital nas mãos do Fundo Sierra Prime, o que foi agora alcançado.

Os lojistas do centro em Matosinhos, que acolhe 264 lojas, passam agora também a ser abrangidos pela medida anunciada pela Sonae Sierra, abrangendo um total de 13 shoppings em Portugal.

“Para apoiar os lojistas neste período excecional, decidimos suspender, a partir do mês de abril, a emissão das faturas relativas ao pagamento da remuneração no âmbito do contrato de utilização de cada loja, dos centros comerciais que detém em Portugal, de modo a aliviar a atual situação de tesouraria dos vários operadores. Esta medida de suspensão de faturação manter-se-á até ao termo do estado de emergência”, informou a Sonae Sierra.

“Foi também decidido que as despesas comuns, as quais são parte integrante da faturação aos lojistas, serão reduzidas durante este período”, refere ainda.