Sonae Sierra quer “aumentar presença” em Marrocos

A Sonae Sierra tem planos para até 2021. Depois de inaugurar o primeiro centro comercial na Colômbia, o braço do grupo português quer “aumentar presença” em Marrocos, de acordo com a informação prestada aos investidores e comunicada esta sexta-feira ao mercado.

A Sonae Sierra entrou em Marrocos em março de 2011, com a assinatura de um contrato com a Marjane e outra empresa marroquina, a Foncière Chellah (Grupo CDG – Caisse de Dépôt et de Gestion) para a prestação de serviços de desenvolvimento do projeto Marina Shopping Casablanca, que integra habitação, lazer e negócios.

Neste momento, a empresa tem 11% do Zenata Shopping Centre, em Casablanca, cuja primeira fase arrancou em 2016, esperando-se que a segunda fase se inicie em 2022.

Este centro comercial em Marrocos é um dos cinco que, até 2021, a companhia conta investir entre 2019 e 2021 montante de 182 milhões. Adora Mall (Roménia), Emilia District (Itália), McArthurGlen Designer Outlet (Espanha), a expansão do NorteShopping são os restantes projetos onde a Sonae Sierra vai alocar este capital.