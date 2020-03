Sonae Sierra reduz horários de funcionamento das lojas dos centros comerciais

A Sonae Sierra está a encurtar os horários de funcionamento das lojas nos centros comerciais para responder aos pedidos de contenção social decorrentes do surto do Covid-19. Lojas poderão abrir até às 12h e fechar a partir das 20h.

“Considerando os últimos desenvolvimentos relacionados com o Covid-19, nomeadamente os decorrentes da reunião do Conselho de Ministros de 12/03/2020, a Sonae Sierra vem informar que apesar de os Centros Comerciais que gere manterem o seu horário normal de funcionamento, as lojas poderão abrir até às 12h e encerrar a partir das 20h”, informa a empresa gestora dos centros comerciais.

Albufeira Retail Park, AlbufeiraShopping, AlgarveShopping, Centro Comercial Continente de Portimão, ArrábidaShopping, CascaiShopping, Centro Colombo, Centro Vasco da Gama, CoimbraShopping, Coimbra Retail Park, Estação Viana Shopping, GaiaShopping, GuimarãeShopping, LeiriaShopping, MadeiraShopping, MaiaShopping, NorteShopping, Nova Arcada, Parque Atlântico, SerraShopping, Via Catarina Shopping são os centros abrangidos por esta medida.

“A principal prioridade da Sonae Sierra é garantir a segurança de visitantes, colaboradores e lojistas, a par da dos ativos. Para tal, mantemos uma monitorização contínua da situação e implementaremos todas as medidas consideradas necessárias pelas autoridades de saúde”, diz.

Com esta medida, a companhia pretende “manter um serviço razoável e ajustado às necessidades atuais da população, minimizando eventuais riscos de operação, ao mesmo tempo que respondemos às novas necessidades dos nossos lojistas e dos seus colaboradores”.