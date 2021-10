Sonae Sierra tem estratégia renovada e aposta na gestão de fundos de investimento

Sonae Sierra © LEONARDO NEGRAO 21.03.2006 © LEONARDO NEGRAO

A imobiliária Sonae Sierra anunciou que vai iniciar um novo ciclo, com uma estratégia renovada, que aposta na expansão do negócio de gestão de fundos de investimento ou no alargamento da promoção imobiliária a projetos urbanos sustentáveis.

Em comunicado, hoje divulgado, a Sonae Sierra diz que a estratégia vai assentar em três pilares, o primeiro de aposta na criação de experiências diferenciadoras e multicanal nos centros comerciais que gere, além da expansão da gestão daqueles fundos de investimento e do alargamento da promoção imobiliária a projetos sustentáveis.

A empresa destaca que vai manter a sustentabilidade como pilar do posicionamento da Sonae Sierra "em todos os eixos e áreas de negócio", para promover soluções com valor partilhado para o negócio, o ambiente e a sociedade.

A estrutura da organização da empresa também mudou para fazer face à evolução da estratégia, e a Comissão Executiva, liderada pelo CEO, Fernando Guedes de Oliveira, "é agora mais diversa", explica no comunicado, complementando o conhecimento nos setores de imobiliário e gestão de investimentos com know how digital.

A nova composição, segundo a empresa, assegura a diversidade de perfis e experiências tendo em vista acelerar o processo de mudança e responder "aos desafios das cidades do futuro".

Os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra são o Cascaishopping (Cascais), Centro Colombo (Lisboa), Centro Vasco da Gama (Lisboa), NorteShopping (Matosinhos), ArrábidaShopping (Vila Nova de Gaia), Estação Viana Shopping (Viana do Castelo), GaiaShopping (Vila Nova de Gaia), GuimarãeShopping (Guimarães), MaiaShopping (Maia), MadeiraShopping (Funchal), Parque Atlântico (Ponta Delgada), Serra Shopping (Covilhã), ViaCatarinaShopping (Porto), Coimbra Retail Park (Coimbra), CoimbraShopping (Coimbra), LeiriaShopping (Leiria) e Nova Arcada (Braga).