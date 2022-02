Sonae Sierra tem novo posicionamento alinhado com com a nova estratégia de negócio

Marca tem novo posicionamento © DR

Dinheiro Vivo 22 Fevereiro, 2022 • 20:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Sonae Sierra lançou o seu novo posicionamento que está, também, alinhado com a nova estratégia de negócio da empresa. "Open mind, greater value" (mente aberta, maior valor) mostra a ambição da marca de querer expandir o seu negócio para novas áreas. Áreas que envolvem "a reconversão urbana e a criação das cidades do futuro, apostando no desenvolvimento de ativos imobiliários de uso misto, na prestação de serviços e na gestão de fundos de investimento", informou a Sierra em comunicado.

Esta mudança da marca assenta em quatro pilares, sendo o primeiro a expansão do negócio de gestão de fundos de investimento. Para esta ampliação a empresa pretende criar "veículos adaptados aos objetivos de rentabilidade e sustentabilidade de diferentes tipos de investidores".

Alargar a promoção imobiliária com projetos "urbanos sustentáveis e diferenciadores", com utilizações diferenciadas como em escritórios, residencial, lazer ou comercial é o segundo pilar.

O terceiro assenta no reforço da "oferta integrada de serviços imobiliários, no contexto das novas vivências projetadas para as cidades". Estas operações serão da responsabilidade de Reify, a unidade de negócio "focada em desenvolver soluções multidisciplinares para criação, renovação e melhoramento de espaços", explica, ainda a Sierra.

E o quarto pilar vai focar-se "na preparação para o futuro do portefólio de centros comerciais sob gestão", que a Sonae Sierra quer que venham a proporcionar experiências diferenciadoras e multicanal para consumidores, lojistas e parceiros.

Para Inês Drummond Borges, a CTO (Chief Transformation Officer) da Sierra esta nova estratégia "contém uma ambição renovada de crescimento e exige da Empresa uma maior abertura ao mercado, com um posicionamento mais abrangente e flexível".

Este novo ciclo é ainda acompanhado por um reforço da estratégia de sustentabilidade da Sierra.