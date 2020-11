Sonae. Super, parafarmácia e cuidados para animais mantêm horários. Resto do retalho do grupo fecha às 13h

Continente © DR

Supermercados, parafarmácias e lojas para cuidados para animais da Sonae mantêm os mesmos horários de funcionamento, mas os "restantes estabelecimentos físicos de retalho encerrarão às 13h00 durante os dois próximos fins de semana", revelou João Dolores, CFO da Sonae, na conferência telefónica com os analistas, depois da apresentação e resultados do grupo até setembro. Decisão do grupo é conhecida depois da tempestade de reações e proibições das autarquias da decisão da Jerónimo Martins de abrir lojas às 6h30 nos fins-de-semana, entretanto já alterada.

"Nos próximos dois fins de semana, o governo português implementou restrições significativas à mobilidade das pessoas em mais de 120 municípios do país, incluindo a obrigatoriedade de ficar em casa entre as 13h00 e as 5h00, com muito poucas exceções, nomeadamente deveres profissionais (sendo necessária uma justificação formal) e saídas para adquirir produtos e serviços essenciais (como bens alimentares e de higiene pessoal, cuidados de saúde e produtos para animais de estimação)", diz o CFO.

"A Sonae irá como sempre respeitar a lei, bem como o espírito da lei. Sentimos que é nosso dever, enquanto empresa relevante no mercado de retalho em Portugal, agir de forma responsável e dar um exemplo positivo para auxiliar as autoridades no seu esforço para conter a propagação do vírus", disse.

Assim, "as nossas lojas de retalho alimentar (Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia, Go Natural e os Meus Super) parafarmácia (Well's) e de cuidados para animais (Zu) vão permanecer abertas para servir os nossos clientes. Não iremos alterar os nossos horários nos próximos fins de semana e estaremos preparados para receber os clientes nas nossas lojas, como habitualmente", diz o CFO.

Recorde-se, que as idas ao supermercado ou farmácia estão entre as exceções para saída de casa depois do horário de recolhimento nos fim-de-semana.

"Todos os restantes estabelecimentos físicos de retalho encerrarão às 13h00 durante os dois próximos fins de semana. Iremos naturalmente continuar a servir os nossos clientes através dos nossos canais online, sendo que temos implementado nas nossas marcas várias opções de entrega mais rápida, inclusive no próprio dia, que reforçaremos durante este período."

Worten, Sport Zone, Zippy, Salsa, Mo, Maxmat, entre outros formatos de retalho não alimentar detidos pelo grupo Sonae.