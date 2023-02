Sonae tem 94 vagas para estágios profissionais para preencher

Imagem do processo de entrevistas e seleção da edição de 2022 do Programa Contacto © Direitos Reservados

As empresas do universo Sonae têm, este ano, 94 vagas para estágios profissionais, estando já a decorrer a fase de candidaturas, até 24 de março, à 38ª edição do Programa Contacto. Em comunicado, o grupo garante que vai recrutar um "número recorde de jovens talentos" para admissão em maio e setembro.

Criado em 1986, pelo Programa Contacto passaram já cerca de cinco mil jovens, sendo que a taxa de empregabilidade, após estágio profissional, "supera geralmente os 75%", indica fonte da Sonae. Contabilizados os candidatos nestes 37 anos, superam os 50 mil.

Destinado a jovens finalistas ou recém-graduados de licenciaturas e mestrados de áreas como as Tecnologias de Informação, Computação, Engenharias, Matemática, Estatística, Análise de Dados, Gestão, Economia, Finanças, Marketing e Comunicação, entre outras, o Programa Contacto pretende "criar futuros líderes, valorizando a individualidade de cada um e fomentando a diversidade".

Os jovens poderão ser integrados em qualquer uma das empresas do grupo Sonae, do retalho alimentar à eletrónica, passando pelos serviços financeiros ou pela indústria, sendo-lhes prometido que iniciarão a sua carreira profissional "através de um percurso personalizado, com mentoria, networking e contacto com líderes dos negócios, bem como uma remuneração superior à do nível de entrada na carreira geral de técnico superior".

As inscrições são feitas online até 24 de março. A seleção será feita através de "provas online gamificadas", que avaliam a "correspondência do candidato ao perfil pretendido", sendo valorizados os jovens com "espírito empreendedor e grande vontade de aprender e de criar impacto". Curiosidade, criatividade, pensamento analítico e espírito colaborativo são outras das características pretendidas.

O processo de avaliação decorre durante o mês de abril, em várias etapas: às pitch interviews online, com apresentações perante um painel de jurados da Sonae, segue-se o Meet-up & Final interview, um dia "dedicado a networking e entrevistas que decorre em formato presencial" na sede do grupo, na Maia. Por fim, a seleção de oportunidades com base nas preferências dos candidatos e dos Business Leaders da Sonae, que "participam ativamente no processo de escolha, privilegiando a empatia e a correspondência entre o perfil do candidato e a oportunidade em causa".

Em comunicado, João Günther Amaral, administrador executivo da Sonae, garante que o grupo está" comprometido com a melhoria da qualidade do emprego jovem em Portugal", disponde de um "número recorde de oportunidades em aberto", com condições que "valorizam os jovens em início de carreira".