Sonae. Vendas crescem 11% impulsionadas pelo negócio alimentar

O volume de negócios consolidado da Sonae atingiu os 2.985 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 11% face ao homólogo de 2018, alavancadas no aumento das vendas do retalho alimentar. A Sonae MC faturou 2.180 milhões nos primeiros seis meses do ano, mais 10% que no mesmo período do ano passado, com a Páscoa – que este ano se celebrou em abril – a ajudar.

No primeiro semestre do ano, o grupo agora liderado por Cláudia Azevedo gerou um EBITDA de 284 milhões, um incremento de 9,6% quando comparado com o homólogo. Já o EBITDA subjacente atingiu os 243 milhões, aumentando 24,4%. Em comunicado, a atual CEO do grupo sublinha o crescimento do EBITDA, “apesar do desafiante comparável de 2018, marcado pelo ganho de capital com a transação da Outsystems”.

O impacto desta alienação no primeiro semestre de 2018 regista-se também ao nível dos resultados líquidos, que atingiram os 64 milhões neste semestre, menos 25,1%. O resultado líquido atribuível a acionistas fixou-se nos 38 milhões, uma quebra de 52,8%. Neste ponto, o grupo sublinha que o aumento é de 24% em base comparável, ou seja, sem o impacto da venda da participação na Outsystems.

Forte investimento

No período em análise, a Sonae investiu 189 milhões em expansão orgânica e aquisições. Uma das maiores operações foi a compra da Arenal, cadeia de parafarmácias e cosmética espanhola, e de participações na Cellwize e CB4. O grupo abriu também 30 novas lojas, desde espaços Bom dia, a Note ou Zu.

A dívida líquida total era de 1.755 milhões de euros no fim de junho. Em base comparável recuou 131 milhões.

Com estes resultados, Cláudia Azevedo admite confiança relativamente ao exercício em curso, considerando que “será um ano muito positivo para a Sonae”.