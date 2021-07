Sonae vende 24,99% da empresa dona do Continente por 528 milhões de euros

Continente © DR

A Sonae assinou uma parceria estratégica com CVC Strategic Opportunities que implica a venda de 24,99% da Sonae MC, que detém os super e hipermercados Modelo e Continente . O negócio foi fechado por 528 milhões de euros, "acrescido de um pagamento contingente diferido de até 63 milhões de euros", informa a empresa em comunicado.

Com esta venda, a unidade de retalho alimentar do universo Sonae fica avaliada em cerca de 2,4 mil milhões de euros.

"Esta operação traduz-se numa parceria estratégica entre um dos maiores grupos económicos nacionais e um investidor mundial de referência que partilha da mesma visão para a Sonae MC e que apoia o seu plano de crescimento, assegurando a Sonae a manutenção da sua posição de controlo", explica a Sonae na mesma nota.

O investimento da CVC Strategic Opportunities é feito com um horizonte de "longo prazo" e "apoiará a Sonae MC na execução da sua estratégia", diz a Sonae.

Citada na nota à imprensa, Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, diz acreditar que esta parceria "fortalecerá ainda mais a Sonae MC e sua estratégia de crescimento. Esta parceria com um dos investidores institucionais mais bem-sucedidos do mundo valida o sólido histórico de desempenho da Sonae MC e da sua equipa, especialmente após os desafios colocados pela pandemia".

Jan Reinier Voûte, co-head da CVC Strategic Opportunities sublinha que "sob a liderança de Luís Moutinho [CEO da Sonae MC], o Continente desenvolveu ofertas de excelência para todas as famílias portuguesas e estabeleceu uma forte fidelização e envolvimento dos clientes, tanto nas lojas como online".

A Sonae MC tem quase mil lojas de várias insígnias (super e hipermercados Continente, Note, Wells, Bagga, Maxmat, Go Natural, entre outras) e no último ano registou receitas de 5,2 mil milhões de euros.

A CVC Strategic Opportunities é apresentada como "líder mundial em private equity e crédito com 114,8 mil milhões de dólares de ativos sob gestão", com uma estratégia focada "em investimentos e parcerias de longo prazo em empresas de qualidade, com um perfil de risco baixo".Tem 24 escritórios espalhados pelo mundo, 16 na Europa e América.