Sonae vende 50% do Universo ao Bankinter

Sede do grupo Sonae, na Maia. © D.R.

A Sonae vai vender metade do capital do Universo por 19 milhões de euros ao Bankinter Consumer Finance, passando a instituição financeira portuguesa a ser detida em partes iguais pelo grupo da Maia e pelo novo acionista.

Esta operação tem como objetivo a criação de um operador líder em crédito ao consumo em Portugal e é a materialização do acordo formalizado entre as duas entidades em dezembro passado.

"A transação tem subjacente um valor de capitais próprios do Universo de cerca de 45 milhões de euros e envolve a venda de 50% do capital social do Universo por um valor estimado de 19 milhões de euros", diz em comunicado o grupo liderado por Cláudia Azevedo.

A operação prevê ainda "o pagamento de até 5 milhões de euros adicionais, contingente e diferido por cinco anos após a conclusão da transação".

O Universo tem mais de um milhão de clientes e uma carteira de crédito da ordem dos 400 milhões, tendo em 2022 registado um volume de negócios de 30 milhões.

O Bankinter Consumer Finance é uma entidade financeira de crédito com presença em Espanha, Irlanda e Portugal e que gere a oferta de produtos e serviços de crédito ao consumo do Bankinter.

Os termos da transação visam a desconsolidação da atual participação de 100% da Sonae no Universo, passando a nova participação de 50% a ser registada pelo método de equivalência patrimonial.

Da conclusão da transação, prevista para o segundo semestre de 2023 (carece de aprovações do regulador e da Comissão Europeia), resultará ainda o registo de uma mais-valia estimada de 12 milhões de euros.

No comunicado, o grupo português adianta que "a criação desta joint-venture enquadra-se na estratégia de gestão ativa de portefólio da Sonae e permite alavancar o negócio de serviços financeiros do grupo, beneficiando de um parceiro com competências complementares que vão contribuir para acelerar o seu plano de desenvolvimento".

João Dolores, CFO da Sonae, adianta no comunicado que a "joint-venture tem a ambição de criar um operador líder no crédito ao consumo em Portugal, alavancando o trajeto de crescente sucesso do Universo com as competências complementares do Bankinter Consumer Finance". E acrescemta: "Acreditamos que a aposta do Universo na inovação e digitalização do negócio, bem como o valor que acrescenta ao seu ecossistema de parceiros, vai ser potenciada no âmbito desta parceria e permitir ao Universo acelerar o seu desenvolvimento".

Por sua vez, Alfonso Saez, diretor-geral do Bankinter Consumer Finance, afirma que "o acordo com a Sonae permite-nos reforçar o nosso posicionamento no mercado português de crédito ao consumo, no qual o Bankinter Consumer Finance tem registado uma excelente evolução nos últimos anos, em parceria com um grande grupo empresarial do país, como é a Sonae".