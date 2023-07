Sonae vende posição minoritária na ISRG, dona da Sport Zone, e encaixa 300 milhões

© Direitos Reservados

A Sonae vai vender a sua posição minoritária na Iberian Sports Retail Group (ISRG), empresa criada em janeiro de 2018, por fusão da Sport Zone com os britânicos da JD Sports. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa dá conta que a venda da sua participação de 30% gerará um encaixe financeiro de 300 milhões de euros.

O negócio não correu como pretendido e, em maio, a Sonae anunciara que, em conjunto com a Balaiko, outro dos parceiros minoritários, havia notificado o Grupo JD da vontade de exercerem a Opção de Compra ou Venda, prevista no acordo parassocial de acionistas, de modo a desfazer a parceria. Hoje, comunicou ao mercado que o Grupo JD tem intenção de adquirir a posição dos minoritários, tornando-se o acionista único da empresa que detém as marcas JD, Sport Zone, Sprinter e Deporvillage.

"Como na Opção foi considerada uma valorização do capital próprio da ISRG de mil milhões de euros, a venda da participação de 30% menos 1 ação detida pela Sonae na Empresa gerará um encaixe financeiro de 300 milhões de euros e uma mais-valia estimada de cerca de 175 milhões de euros. O múltiplo implícito nesta Transação é de 9,0x o EBITDA atribuível para o exercício terminado em janeiro de 2023", pode ler-se no comunicado.

O negócio, que está apenas condicionado a aprovação em Assembleia Geral de Acionistas do Grupo JD, que deverá ocorrer em setembro, permitindo que a transação esteja concluída antes do final do ano, não terá impacto no volume de negócios nem no EBITDA subjacente consolidados da Sonae, diz a empresa, dado que a ISRG é consolidada através do método da equivalência patrimonial nas contas do grupo. "Nos 12 meses findos a 31 de março de 2023, a contribuição da ISRG para o EBITDA consolidado da Sonae (pelo método da equivalência patrimonial) ascendeu a 20 milhões de euros", acrescenta.

A terminar, a Sonae sublinha que "gostaria de reconhecer a extraordinária história de criação de valor desta parceria desde a sua criação em 2018, bem como agradecer à equipa de gestão e a todos os colaboradores da ISRG pelo seu inexcedível empenho e compromisso com o desenvolvimento e crescimento sustentável da empresa, desejando-lhes as maiores felicidades para o futuro".

Com mais de 460 lojas em toda a Europa (JD na Península Ibérica, Sprinter em Espanha, Sport Zone em Portugal e Aktiesport e Perry Sport na Holanda), a ISRG gere ainda quatro lojas online e conta com 12 mil colaboradores e vendas anuais superiores a 1.200 mihões de euros.

"Acreditamos que existem oportunidades para continuar a desenvolver a Sprinter e a Sport Zone e que a equipa ISRG na Península Ibérica tem também um papel importante a desempenhar no desenvolvimento da marca JD na Pensínsula Ibérica e não só", refere o Grupo JD no seu comunicado oficial.