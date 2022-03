Sonaecom mais do que duplica lucro para 120 ME em 2021

Novo logótipo do grupo Sonae © DR

A Sonaecom totalizou 120,7 milhões de euros de lucro atribuível ao grupo em 2021, mais do dobro do resultado líquido apurado no ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado. "O resultado líquido atribuível ao grupo fixou-se em 120,7 milhões de euros, mais do que duplicando os 60,1 milhões de euros apresentados em 2020", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 40,1 milhões de euros para 51,3 milhões de euros, o que se justifica, sobretudo, pelos "itens não recorrentes e pelo aumento dos resultados de equivalência patrimonial".

O volume de negócios consolidado da Sonaecom ascendeu a 76,5 milhões de euros em 2021, mais 9,9% do que em 2020.

Em 2021, os custos operacionais fixaram-se em 83,6 milhões de euros, o que reflete um aumento homólogo de 7,6%.

Os custos com o pessoal cresceram, neste período, 1,2% para 43,7 milhões de euros, os custos comerciais progrediram 15,3% para 18,1 milhões de euros, enquanto os outros custos operacionais somaram 16% para 21,8 milhões de euros.

Já o capex (investimento) total do grupo situou-se nos 36,1 milhões de euros, o equivalente a uma subida de 29,3%.

Por segmento, as receitas operacionais da NOS representaram 1.430,3 milhões de euros em 2021, um ganho de 4,6% face ao ano anterior.

O volume de negócios da área de tecnologia, por seu turno, cresceu 11,5% para 61,2 milhões de euros.

No período em análise, as receitas digitais do Público ascenderam 20%, representando 35% das receitas totais.

O Conselho de Administração da Sonaecom aprovou ainda a proposta de distribuição de um dividendo líquido de 19,4 cêntimos por ação.