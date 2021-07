Sonaecom multiplica lucro por 13 para 39,9 milhões no 1.º semestre

Sede da Sonae, na Maia © Direitos Reservados

A Sonaecom totalizou 39,9 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, acima dos três milhões de euros apurados no mesmo período de 2020, foi hoje comunicado ao mercado.

"O resultado líquido atribuível ao lucro fixou-se em 39,9 milhões de euros, acima dos três milhões de euros apresentados no primeiro semestre de 2020", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Por sua vez, o volume de negócios consolidado ascendeu a 35,7 milhões de euros, mais 8,6% do que no período homólogo, uma evolução impulsionada pelas áreas de media e tecnologia.

Entre janeiro e junho, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa aumentou 7,3 milhões de euros para 25,9 milhões de euros.

Os custos operacionais, por seu turno, somaram 40,7 milhões de euros, uma progressão de 8,8% em comparação com o primeiro semestre de 2020.

Já o investimento ('capex') operacional diminuiu para 1,9 milhões de euros, "representando 5,4% do volume de negócios, dois pontos percentuais abaixo do valor do primeiro semestre de 2020".

Nos primeiros seis meses do ano, após um acordo celebrado com a Claranet Portugal para a alienação da totalidade do capital social e dos direitos de voto da Bizdirect, numa operação avaliada em 12 milhões de euros, esta foi considerada uma unidade operacional descontinuada.

A empresa vendeu ainda parte da sua participação na Arctic Wolf por 36,4 milhões de euros, resultando numa mais-valia bruta de cerca de 12,3 milhões de euros e entrou no capital da Sellforte.

Este semestre foi ainda marcado por "evoluções relevantes" em algumas participadas da Sonaecom, destacando-se as rondas de financiamento da Outsystems e da Artic Wolf.

No documento, a empresa disse ainda não perspetivar "alterações materiais na liquidez", atendendo à estrutura de capitais.