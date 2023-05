Sonaecom paga dividendo de 0,03 euros a partir de 12 de maio

Ângelo Paupério, chairman da Sonaecom. © Leonel de Castro / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Maio, 2023 • 20:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Sonaecom vai pagar um dividendo ilíquido de 0,03 euros aos acionistas, referente aos resultados de 2022, a partir do dia 12 de maio, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). "De acordo com deliberação da assembleia geral anual, realizada em 28 de abril de 2023, torna-se público que, a partir de 12 de maio de 2023, serão colocados à disposição" dos acionistas, "através dos intermediários financeiros onde possuam as suas ações inscritas na conta de valores mobiliários escriturais, os dividendos relativos ao exercício de 2022", de 0,03 euros, informa a empresa.

No dia 28 de abril, num comunicado, a Sonaecom adiantou que que tinha sido aprovada a proposta de aplicação de resultados, que prevê que, do resultado líquido de 7.172.477,88 euros, 358.623,89 euros sejam transferidos para a reserva legal e que 6.813.853,99 euros sejam distribuídos pelos acionistas.

Do total, mais 2.526.347,12 euros também são destinados a distribuição pelos acionistas a título de outras reservas.

A cada ação corresponde assim um dividendo ilíquido de 0,03 euros.

"O montante correspondente às ações que, no dia do pagamento do montante global acima referido, pertencerem à própria sociedade, não será distribuído elos acionistas, ficando assim em outras reservas", apontou.