Sonaecom paga dividendo de 9,7 cêntimos por ação a partir de dia 21

Ângelo Paupério, é o presidente da Sonaecom

A Sonaecom vai proceder ao pagamento de um dividendo líquido de 9,7 cêntimos por ação, aprovado em assembleia-geral, a partir de 21 de maio, foi comunicado ao mercado.

"[...] Torna-se público que, a partir de 21 de maio de 2021, serão colocados à disposição dos srs. acionistas, através dos intermediários financeiros onde possuam as suas ações inscritas na conta de valores mobiliários escriturais, os dividendos relativos ao exercício de 2020", lê-se no comunicado remetido à comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O banco Santander Totta foi nomeado agente pagador.

Em 30 de abril, os acionistas da Sonaecom aprovaram todos os pontos na ordem de trabalhados da assembleia-geral anual, entre os quais a proposta de distribuição de um dividendo ilíquido de 9,7 cêntimos por ação.

De acordo com o comunicado dos resultados, de 17 de março, a proposta aprovada pelo Conselho de Administração da Sonaecom é de distribuição de um dividendo ilíquido de 9,7 cêntimos por ação, correspondente a um rácio 'pay-out' de 50% do resultado líquido consolidado atribuível ao grupo e a um 'dividend yeld' (rentabilidade do dividendo) de 6,9%, considerando a cotação de fecho do dia 31 de dezembro de 2020.