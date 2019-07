Sonaecom recua lucros para 17,5 milhões

A Sonaecom fechou junho com lucros de 17,5 milhões, um recuo de 64,9% face aos 49,8 milhões de euros registados em igual período do ano passado.

A Sonaecom obteve no período um volume de negócios de 100,5 milhões, uma subida de 27,7% face ao período homólogo do ano passado ou 12,2% numa base comparável. “Esta evolução positiva teve o contributo quer da área de media quer de tecnologia, com esta última a apresentar um crescimento de 29,7% face ao primeiro semestre de 2018, ou 12,9% numa base comparável”, informa a empresa.

Os custos operacionais subiram 32,8%,para 102,9 milhões, com os custos com pessoal a crescer 35,2% – “refletindo o aumento do número médio de colaboradores, também impulsionado pela consolidação da Nextel e da Excellium” – e os custos comerciais a aumentar 36%, para 47,4 milhões.

O EBITDA total atingiu 24,5 milhões, ou 19,5 milhões excluindo os itens não recorrentes que correspondem à mais-valia gerada pela venda da Saphety.