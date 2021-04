Sonangol alienou 31,78% da sua participação na Puma Energy para a Trafigura

Sonangol © Osvaldo Silva / AFP

A petrolífera estatal angolana, Sonangol, anunciou a alienação, para a empresa Trafigura, dos 31,78% da sua participação na Puma Energy, pelo valor de 600 milhões de dólares (501 milhões de euros).

Em comunicado, a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) dá conta que a decisão surge após um acordo tripartido.

Por outro lado, a petrolífera angolana adquiriu, através da Sonangol Holdings, alguns dos mais importantes ativos estratégicos da Puma Energy, que incluem a rede de retalho da Pumangol, composta por 79 postos de abastecimento de combustíveis, terminais aeroportuários em Luanda, Catumbela, Cunene e Lubango, o Terminal de Armazenamento do Porto Pesqueiro, na Baía de Luanda, e a empresa Angobetumes, pelo mesmo montante da alienação.

De acordo com o comunicado, estas transações representam o culminar dos esforços da petrolífera nacional visando resguardar-se da participação na recapitalização da Puma Energy.

"Os acordos assinados estão alinhados ao objetivo estratégico inserido no Programa de Privatizações, com resultados evidentes na otimização do portefólio de ativos da Sonangol, elementos-chave para o propósito de se focar no seu negócio principal", lê-se na nota.

O processo de venda das ações da Sonangol na Puma Energy à Trafigura e a subsequente compra da Pumangol fica concluído entre seis a oito meses, tendo adicionalmente as partes acordado um período de transição de um ano, para a substituição da logomarca da Pumangol.