Sonangol recupera créditos detidos sobre Grupo China Sonangol

Sonangol © Osvaldo Silva / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Outubro, 2021 • 13:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Embora tenha um vasto património no exterior do país, a China Sonangol não tem sido capaz de liquidar a dívida para com a Sonangol", começa por explicar a Sonangol - Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, em comunicado.

Por este motivo, "e tendo identificado um conjunto de embarcações já construídas pela China Sonangol em Vigo, no Reino de Espanha, a Sonangol procedeu à sua recuperação mediante compensação parcial com os juros da dívida", acrescentou a empresa.

Os meios recuperados através do mecanismo de compensação de créditos foram seis catamarãs, 33 lanchas rápidas e um iate, que a Sonangol decidiu transferir para a esfera do Estado, "para que este os utilize de acordo com as suas necessidades".

A Sonangol é uma empresa estatal do ramo petrolífero, responsável pela administração e exploração de petróleo e gás natural em Angola, que possui várias subsidiárias.