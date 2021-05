Sonangol. Venda de posições em concessões petrolíferas arranca a 11 de junho

Sonangol © Osvaldo Silva / AFP

A Sonangol agendou para 11 de junho o ato oficial de abertura do processo de alienação parcial de algumas das suas participações em concessões petrolíferas, mas não especifica quais. Questionada sobre as alienações, a Sonangol remete todos os esclarecimentos para o evento.

Em comunicado, a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola dá conta que, "em conformidade com a estratégia de gestão, manutenção e sustentabilidade do seu portfólio de activos petrolíferos, irá proceder à abertura do processo de alienação parcial da sua participação em determinadas concessões petrolíferas".

Os procedimentos do concurso, os blocos petrolíferos em causa e os respetivos interesses participativos a alienar são dados a conhecer no "ato oficial de abertura do processo", agendado para 11 de junho, a partir das 9h00, no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda. O evento terá transmissão online simultânea, através de plataformas digitais, "cujos acessos serão oportunamento informados", pode ler-se no comunicado.

Recorde-se que, em março, a petrolífera estatal angolana havia dado conta que iria lançar um concurso, a ser anunciado no segundo trimestre do ano, para a venda parcial dos seus interesses participativos em oito concessões petrolíferas, nas quais atua como operadora ou parceira dos grupos empreiteiros, mas sem especificar quais. Dizia então que pretende ter o processo concluído até ao final do ano e que seriam salvaguardado o direito de preferência dos atuais parceiros.

A Galp, em conjunto com alguns dos maiores grupos mundiais, como a ENI, Total ou Chevron, é um dos muitos parceiros da Sonangol em concessões petrolíferas em Angola. Dos cinco projetos offshore já sancionados em Angola, destaque para os blocos 14 e 14K, já em fase de produção, e para o bloco 32 ainda em fase de desenvolvimento.