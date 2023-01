Sonha com carreira no digital? Há um curso gratuito para criadores de conteúdos

Curso capacita alunos para produzirem texto, som, imagem e vídeo para ambientes digitais © Unsplash

O INCode.2030 está a promover uma formação gratuita na plataforma Nau dirigida a pessoas que sonham com uma carreira no digital. "Criadores do Futuro - Criar e Editar Conteúdos Digitais" tem como objetivo transmitir os conhecimentos e competências necessários para produzir texto, som, imagem e vídeo para ambientes digitais.

Dividido em dois níveis de dificuldade, o curso online prevê uma duração global de 75 horas (50h para o nível intermediário e 25h para o avançado) e pode ser feito ao ritmo de cada um, já que a aprendizagem é feita através de conteúdos de vídeo previamente gravados.

"Para além de atribuírem novas capacidades aos cidadãos e modernizarem as suas rotinas, os conteúdos deste curso permitem ainda ampliar as oportunidades de trabalho, garantindo ao aluno as ferramentas necessárias para aplicar no seu próprio negócio ou para desempenhar funções semelhantes numa empresa", refere a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), entidade dinamizadora do projeto Nau, em comunicado.

Esta formação faz parte de um conjunto de nove cursos, todos eles "custo zero", integrados em grandes áreas como Comunicação e Colaboração, Gestão de Informação, Criação de Conteúdos, Proteção Digital e Desenvolvimento de Soluções Digitais.