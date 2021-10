Sónia Lage Lourenço assume liderança do Portal da Queixa

Sónia Lage Lourenço, CEO do Portal da Queixa © D.R

Sónia Lage Lourenço é a nova presidente executiva do Portal da Queixa, plataforma que se apresenta como "a maior rede social de consumidores em Portugal". A até agora COO (chief operating officer) do Portal da Queixa entra para o lugar de Pedro Lourenço, que vai assumir o cargo de Global CEO da Consumers Trust e passará a liderar a operação internacional (Espanha, França e África do Sul) da empresa em que o Portal da Queixa está inserido.

Em comunicado, o Portal da Queixa refere que a gestora faz parte do projeto Portal da Queixa desde o início, embora só tenha integrado a administração em 2016.

" Passados cinco anos, é com grande orgulho e humildade que reconheço o dever de missão cumprida. Hoje, as marcas de grande dimensão que são centradas no cliente, utilizam o Portal da Queixa como o meio para comunicarem a sua boa reputação ao universo de consumidores, de forma totalmente isenta e transparente. No entanto, com a internacionalização da Consumers Trust, é fundamental garantir a continuidade do crescimento do negócio, assente no principal caso de sucesso - o Portal da Queixa. Por conseguinte, é com enorme otimismo e motivação, que assumo a liderança do Portal da Queixa", afirma Sónia Lage Lourenço, citada no comunicado.

No momento em que assume a liderança, a gestora avança com um "reconhecimento do empenho e dedicação dos elementos da equipa", decidindo "avançar com uma estratégia assente na maior flexibilidade e produtividade laborais, tendo avançado com um novo modelo de trabalho, alavancado também pelas alterações conjeturais devido à pandemia de Covid-19".

Desta forma, os trabalhadores do Portal da Queixa passam a trabalhar num modelo híbrido, com oportunidade de flexibilizar horários, além de reduzir-se a carga horária semanal com a instituição da tarde livre à sexta-feira.

No plano dos benefícios e compensações, ´"toda a equipa passa a usufruir da plataforma Coverflex, onde é atribuído um valor monetário e disponibilizados benefícios aos colaboradores, incluindo seguros, subsídio de refeição e descontos exclusivos, de uma forma personalizada e flexível".

Reconhecendo os custos inerentes ao trabalho remoto, uma das novas medidas contempla também a criação de um subsídio de custos de eletricidade e internet.

"Muda a liderança, mas o nosso ADN e essência mantêm-se intactos", sublinha a nova CEO, que quer preservar a cultura interna da empresa ao afirmar o Portal da Queixa como "uma segunda família" para os trabalhadores.

Sónia Lage Lourenço tem também o objetivo de avançar com uma revisão salarial e de carreira a cada seis meses, prevendo-se a "atribuição de prémios de produtividade".