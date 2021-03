Sotavinhos é a nova distribuidora dos vinhos Falua no mercado nacional

Gama Falua © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 12 Março, 2021 • 18:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Sotavinhos, empresa de distribuição de bebidas do grupo Sousa Tavares, é o novo distribuidor da Falua no mercado nacional. A parceria, em exclusivo com a Sotavinhos, que tem 30 anos de experiência no mercado, foi anunciada pela Falua, adquirida pelos franceses da Roullier em 2017.

Em comunicado, a empresa explica que são cinco as referências que integram o portfólio de distribuição da Sotavinhos: Falua 2 Castas Touriga Nacional & Shiraz Rosé; Falua 2 Castas Verdelho & Arinto Branco; Falua 2 Castas Cabernet & Aragonez Tinto; Falua Reserva Unoaked Branco 2017 e Falua Reserva Unoaked Tinto 2015.

"A região Tejo tem-se afirmado no mercado nacional como uma região de futuro, pelo que a marca Falua vem preencher um vazio no nosso portefólio com vinhos com um perfil muito bem definido e com personalidade bem vincada. A Falua apresentou-nos um projeto a médio e longo prazo muito interessante e estamos muito motivados para o implementar no mercado", refere o diretor-geral da Sotavinhos, Luís Sequeira.

Já a responsável da Falua, Antonina Barbosa, fala numa "aposta de futuro", que "cumpre a estratégia de crescimento que ambicionamos".

Recorde-se que a Falua foi distinguida como 'Empresa do Ano' pela revista Grandes Escolhas, vendo ainda destacada a sua gama 'Conde Vimioso' como 'Marca do Ano'.