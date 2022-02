Sotheby"s está a recrutar 15 colaboradores para a Madeira

Marca de imobiliário residencial reforça a presença na Madeira e anuncia recrutamento © Global Imagens

A Portugal Sotheby"s Realty, marca de imobiliário residencial, quer reforçar a sua presença na Madeira e anuncia o recrutamento de 15 novos colaboradores. Com o objetivo de conhecer candidatos, a imobiliária vai organizar um talent day no próximo dia 2 de março, que decorrerá no The Vine Hotel, no Funchal, em três momentos: às 10h00, 13h00 e 18h00.

O reforço nos escritórios da Madeira vem responder ao crescimento da empresa no ano passado, mas também à necessidade de admitir brokers (agentes) para as equipas comerciais. Os novos private brokers vão ter à disposição um modelo de comissões e vão beneficiar de um período de formação que lhes permitirá conhecer a cultura, os valores e o modelo de trabalho da Portugal Sotheby"s Realty, anuncia a empresa em comunicado.

A Sotheby"s Realty reforça, assim, a sua presença Madeira que tem atraído cada vez mais procura por parte de clientes internacionais, por ser considerado consecutivamente tanto para o "Melhor destino Insular" da Europa como do Mundo ao longo dos últimos anos pelo World Travel Awards.

A partner e office manager do escritório do Funchal, Lina Ramos afirma "a Madeira tem fatores muito atrativos para o investimento e é, cada vez mais, um local privilegiado para os estrangeiros residirem e ter uma qualidade de vida inigualável. Temos sido um dos principais impulsionadores do mercado de luxo na Madeira e a nossa visão é liderar o mercado de luxo residencial em Portugal, pelo que este recrutamento consolida essa visão na Madeira".

A inauguração está prevista para o primeiro trimestre de 2022 e as candidaturas devem ser enviadas até domingo, dia 27 de fevereiro, através deste link.