Sotheby's permite saber quanto vale a sua casa (e a dos outros) em 30 segundos

Campanha da Sotheby's disponibiliza o preço dos imóveis através de um QR code nos sacos da Volup © Portugal Sotheby"s Realty/Volup

"Saiba em 30 segundos quanto vale o seu imóvel" é a frase que se faz acompanhar de um QR Code nos sacos da Volup, plataforma de entrega de refeições ao domicílio de restaurantes do segmento de luxo, em resultado de uma campanha em parceria com a marca de imobiliário residencial de luxo Portugal Sotheby's Realty.

A iniciativa, criada internamente pela Sotheby's, tem como objetivo disponibilizar uma estimativa do preço do imóvel pretendido através de um QR Code, que permite ter acesso a um estudo de mercado personalizado. Preenchendo alguns dados, em 30 segundos, saberá o preço de venda, o preço justo de mercado e o preço fora de mercado do imóvel em questão.

Para assinalar o lançamento da campanha, que irá decorrer durante dois meses, esta quinta-feira a Volup está a oferecer as taxas de entrega aos primeiros 100 clientes que usarem o voucher. A plataforma criada por Álvaro Meyer, conta atualmente com 77 espaços na sua oferta e está presente em Lisboa, Cascais e Porto.

"Queremos apresentar e demonstrar aos nossos clientes, atuais e potenciais, que temos disponível uma tecnologia única e inovadora no mercado que permite ter acesso a uma análise estatística rápida e completa", refere o CEO da Portugal Sotheby's Realty, Miguel Poisson, citado em comunicado. Com o intuito de impulsionar a campanha, a marca associou-se à Volup, "um player em crescimento e de relevo na entrega de refeições de restaurantes do segmento de luxo", remata.

Através do link disponibilizado pela Sotheby's, conseguirá saber o preço do imóvel pretendido, escolhendo a opção "Saiba em 30 seg. quanto vale a sua casa".

No primeiro passo, digite a morada em questão. No segundo, descreva o seu imóvel: tipo de propriedade, se é apartamento, moradia ou investimentos como lojas; a condição, se é usado ou não; a tipologia, quantos quartos e casa de banho tem; a área de construção, em metros quadrados; e a área do terreno, no caso de se tratar de um imóvel que não um apartamento. Passando ao próximo passo, asinale as características que o seu imóvel possui (varanda, piscina, terraço, elevador, etc.). Por último, coloque os seus dados para contacto (nome, email e número de telemóvel) - se está apenas curioso, na questão "Quando quer listar a sua casa para venda?" indique esse mesmo motivo. Em 30 segundos, saberá o preço da sua casa.